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الاوقاف المصرية تغلق ضريح الإمام الحسين امام الزوار
2018/09/20 | 16:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

أعلنت وزارة الأوقاف، مساء امس الأربعاء، غلق ضريح الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، أمام الزوار بالتزامن مع احتفالات ذكرى عاشوراء، والتى يحتفل الشيعة بذكرها كل عام.

 وكثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مسجد الحسين، ودفعت بعدد من المجندين تراصوا أمام المسجد، وقاموا بتفتيش المترددين ذاتيا، للتأكد من عدم حملهم أي أشياء خارجة مما يعتقد إنها تستخدم في الإحتفالات الشاذة والخارجة عن العرف والدين. وفرضت مديرية أمن القاهرة، حالة من السيطرة التامة على ميدان الحسين، ودفعت بعدد من سيارات مكافحة الشغب، لتأمين المنطقةانتهى ع.س  

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