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الخارجية الروسية: الطيارون الإسرائيليون تصرفوا بطريقة غير مهنية
2018/09/20 | 16:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الروسية: الطيارون الإسرائيليون تصرفوا بطريقة غير مهنية قناة الغد.

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