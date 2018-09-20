بسبب الانتخابات .. تربية كردستان تعلن تأجيل موعد بدء العام الدراسي

2018/09/20 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية في إقليم كردستان، الخميس، تأجيل بداية العام الدراسي بسبب الانتخابات المقررة في الـ 30 من شهر أيلول الجاري.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه ، ان "مفوضية الانتخابات في الاقليم طلبت رسميا استخدام بعض المدارس وتحضيرها كمراكز انتخابية قبل يوم الانتخابات وتأهيل موظفي تلك المراكز والصناديق الانتخابية ليومي التصويت الخاص والعام في 29 و30 أيلول الجاري".

وأشارت إلى ان "الوزارة استجابت لطلب المفوضية وقررت تأجيل العام الدراسي وافتتاح المدارس من 22 الشهر الجاري، إلى يوم 2 تشرين الأول المقبل".

وعبرت الوزارة في ختام بيانها، عن أملها "بإجراء انتخابات موفقة، وتمنت عاما دراسيا جيدا للطلبة".

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