طائرة العراق تتأهل لنهائي كأس التحدي الآسيوي

2018/09/20 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فاز منتخب العراق لكرة الطائرة، اليوم الخميس، على نظيره السيريلانكي صاحب الارض والجمهور ضمن بطولة كأس التحدي الآسيوي.

وتغلب الفريق العراقي على المنتخب السيريلانكي بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات شبه نهائي البطولة.

وبهذه النتيجة تأهل الفريق العراقي الى المباراة النهائية لبطولة كأس التحدي الآسيوي.

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