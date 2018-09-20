سائرون يبين موقفه من ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية

2018/09/20 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

بين تحالف سائرون الذي يحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الخميس، موقفه من ترشيح برهم صالح من قبل الاتحاد الوطني لتولي منصب رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في التحالف رائد فهمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “سائرون ينتظر الموقف النهائي للاحزاب الكردية لاختيار رئيس الجمهورية المقبلة”، لافتا إلى إن “ترشيح برهم صالح لا يمثل القوى الكردية بأكملها إنما مرشحا عن الاتحاد الوطني”.

وأضاف إن “برهم صالح يحظى بمقبولية كبيرة لدى اغلب الكتل السياسية ، فضلا عن تطابق الشروط على شخصه لتولي منصب رئاسة الجمهورية”، مبينا إن “سائرون سينتظر الموقف النهائي للكرد قبل تأييده لأي مرشح”.

وكان تحالف لبناء قد أكد ، أمس الأربعاء، انه سيدعم المرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح في التصويت لصالحه لتولي منصب رئاسة الجمهورية خلال جلسة البرلمان القادمة.



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