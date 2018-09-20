العبادي يشيد بالانسجام بين المواطنين والقوات الامنية لانجاح الزيارة المليونية في كربلاء

واوضح ان "العراقيين احييوا معاني الصبر والفداء والتضحية في اروع صورها وقدموا للعالم دروسا في الشجاعة والبطولة دفاعا عن الوطن والمقدسات وتمكنوا بهذه الروح الجهادية وبوحدة الصف من تحقيق نصر تأريخي خالد اعاد للعراق مكانته وسيادته وعزز ثقة شعبنا بقدراته وبقوة ارادته الوطنية".وشدد العبادي بحسب البيان على "الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه من محاولات العدو تعكير صفو اجواء الاستقرار واحباط اي اعتداء آثم على الزائرين"، مشيداً بـ "التعاون والانسجام بين المواطنين والمتطوعين والقوات الامنية لإنجاح هذه الزيارة المليونية ، ونوجه الشكر لجميع الاجهزة الامنية ووزارات ومؤسسات الدولة وندعوها لمواصلة جهودها وخدماتها حتى اتمام عودة جميع الزائرين الى ديارهم بسلام".وقدم العبادي ايضا شكره الى "الحكومة المحلية في محافظة كربلاء والامانات العامة للمزارات المقدسة وخصوصا العتبتين الحسينية والعباسية لجهودهم في خدمة الزائرين".
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