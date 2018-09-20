2018/09/20 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة العراق الى نهائي كأس التحدي الاسيوي بعد الفوز على سيرلانكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/09/20 | 16:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة العراق الى نهائي كأس التحدي الاسيوي بعد الفوز على سيرلانكا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة العراق الى نهائي كأس التحدي الاسيوي بعد الفوز على سيرلانكا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).