فيدرر يقر بوقوع اخطاء في بطولة امريكا للتنس

2018/09/20 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:تحدث النجم السويسري روجر فيدرر، اليوم الخميس، عن واقعة سيرينا ويليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وذلك أثناء حضوره مناسبة خاصة بمؤسسة أندي روديك الخيرية على هامش مشاركته في بطولة كأس ليفر والتي تنطلق غدًا.

وقال فيدرر عن تلك الواقعة، في تصريحات للصحف الامريكية والتي تابعتها "الغد برس"، "كل حكم وله أسلوبه الخاص، ففي لعبة التنس يوجد حكم يعطي إنذارات كثيرة بسبب تعليمات المدربين للاعبين، وهناك آخر يعطي إنذارات كثيرة بسبب تخطي الوقت المسموح به بين النقاط".وأضاف اللاعب السويسري ان "هناك حكم يعلم جيدًا أنه يشرف على مباراة طرفها لاعب صاحب سلوك سيئ وبالتالي يفضل إنذاره مبكرًا، وهناك حكم يعلم جيدًا أن اللاعب سلوكه جيد وبالتالي لا يتسرع في منح إنذارا في لحظة لم يتمكن خلالها من السيطرة على نفسه".وتابع فيدرر: "بكل تأكيد هناك أخطاء عديدة حدثت في بطولة أمريكا المفتوحة وكان لابد من اتخاذ قرار من حكم الكرسي".يذكر أن ويليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة أمام نعومي أوساكا اتهمت حكم المباراة كارلوس راموس بالعنصرية، وذلك بعد تلقيها 3 إنذارات، واصفة الحكم باللص".

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