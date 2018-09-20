صادرات نفط جنوب العراق تتجه صوب الارتفاع هذا الشهر

2018/09/20 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…قال مصدران بالقطاع النفطي، اليوم الخميس، إن الصادرات من جنوب العراق تتجه صوب مستوى قياسي مرتفع هذا الشهر، ما يعزز مؤشرات التزام ثاني أكبر منتج في أوبك باتفاق زيادة المعروض وأن القلاقل المحلية لا تؤثر على الشحنات.

وتفيد بيانات تتبع السفن التي جمعها مصدر بالقطاع أن صادرات جنوب العراق في التسعة عشر يوما الأولى من شهر أيلول الجاري بلغت 3.6 مليون برميل يوميا في المتوسط بزيادة 20 ألف برميل يوميا عن مستوى آب البالغ 3.58 مليون برميل يوميا وهو المستوى القياسي المرتفع القائم حاليا.

وتأتي الزيادة عقب اتفاق حزيران بين أوبك والمنتجين المتحالفين معها على تعزيز المعروض بعد أن كبحوا الإنتاج منذ 2017 لتصريف تخمة.

وفي آب نفذ العراق ثاني أكبر زيادة في إنتاج دول أوبك مع تراجع شحنات إيران التي تواجه عقوبات أمريكية مجددة.

وقال مصدر ثان بالقطاع يرصد الشحنات أيضا إن متوسط صادرات الشهر الحالي بلغ 3.6 مليون برميل يوميا بفضل سلاسة العمليات في مرافئ التصدير وفي ظل عدم تأثر التدفقات بالقلاقل في البصرة ثاني أكبر مدن العراق.

وتابع “كانت هناك مخاوف من أن تصل الاحتجاجات إلى المرفأ، لكن حتى الآن لا يوجد تأثير”.



(النهاية)

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