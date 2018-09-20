English | كوردى


حاكم الجو... إمكانيات المقاتلة
2018/09/20 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعتبر المقاتلة "سو-30إس إم" متعددة الوظائف، ذات قدرة عالية على المناورة، قمة أحد تحديثات الطائرة السوفييتية "سو-27".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم الجو... إمكانيات المقاتلة "سو-30إس إم") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم الجو... إمكانيات المقاتلة "سو-30إس إم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الجوية يوضح حقيقة إيقاف الصرف المالي للنادي من وزارة الدفاع
⋙ مراسلنا : اكثر من مليوني زائر شاركوا في أداء ركضة طويريج
⋙ انتهاء حرب الكوريتين
⋙ "داعش" في المغرب للاحتفال بعاشوراء
⋙ صادرات نفط جنوب العراق تتجه صوب الارتفاع هذا الشهر
بالفيديو والصور
⋙ 60 دقيقة أمطار "تغرق" مدينة جزائرية.. وفيديو يرصد الكارثة
⋙ فيديو| مراسل الغد: الاتحاد الأوروبي يحرص على إعطاء رسالة لجمهورية أيرلندا أنها ضمن التكتل الموحد
⋙ بالصور.. ملايين المسلمين يحيون ذكرى عاشوراء الحسين(ع) في كربلاء المقدسة
الأكثر شيوعا