حاكم الجو... إمكانيات المقاتلة

2018/09/20 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر المقاتلة "سو-30إس إم" متعددة الوظائف، ذات قدرة عالية على المناورة، قمة أحد تحديثات الطائرة السوفييتية "سو-27".

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