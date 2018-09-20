2018/09/20 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعتبر المقاتلة "سو-30إس إم" متعددة الوظائف، ذات قدرة عالية على المناورة، قمة أحد تحديثات الطائرة السوفييتية "سو-27".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم الجو... إمكانيات المقاتلة "سو-30إس إم") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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