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2018/09/20 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طقوس غريبة يمارسها بعض المغاربة كل عام، احتفالا بذكرى عاشوراء، اعتقادا منهم بأن تلك الطقوس تجلب الحظ وتطرد النحس.

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