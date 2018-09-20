2018/09/20 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقوس غريبة يمارسها بعض المغاربة كل عام، احتفالا بذكرى عاشوراء، اعتقادا منهم بأن تلك الطقوس تجلب الحظ وتطرد النحس.

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