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انتهاء حرب الكوريتين
2018/09/20 | 16:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن ممثل رئاسة كوريا الجنوبية، يوم أمس الأربعاء، أن زعيمي الكوريتين أعلنا عمليا إنهاء حالة الحرب.

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