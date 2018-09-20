2018/09/20 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يفوز على سريلانكا 3-1 ويبلغ المباراة النهائية لبطولة كأس التحدي الآسيوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/09/20 | 17:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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