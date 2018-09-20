إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما فى قضية التلاعب بالبورصة

2018/09/20 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الخميس، التظلم الذي تقدم به جمال وعلاء مبارك على قرار الحبس الصادر بحقهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، مقابل دفع كفالة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما.

وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني للنظر في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا بحبس جميع المتهمين حضوريًا فى قضية التلاعب بالبورصة المصرية، وعلى رأسهما جمال وعلاء نجلي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

وتوجه النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

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