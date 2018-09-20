2018/09/20 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يفتتح الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، والسفير الصيني بالقاهرة سونج أيقوة، والملحق التحاري للحكومة الصينية بالقاهرة، فعاليات النسخة الخامسة، من المعرض المصري الصيني الدولي للتجارة والاستثمار”China Trade Fair” والمقرر أن تبدء فعالياته غدًا الجمعة،الساعة 10 صباحا ، في الفترة21_23 سبتمبر 2018، بمركز القاهره الدولي للمؤتمرات بمدينه نصر

المعرض يضم ممثلين عن الحكومة الصينية و يحضر الافتتاح الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس صندوق تحيا مصر، وسفير الصين بالقاهرة، والملحق التجارى الصيني، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور وفد من رؤساء مجالس الأعمال المصرية الأجنبية بمصر، ورؤساء وممثلين عن الغرف التجارية والغرف الأجنبية والمجالس التصديرية وإتحاد الصناعات وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

أخبار ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح النسخة الخامسة من المعرض التجاري الصيني بالقاهرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح النسخة الخامسة من المعرض التجاري الصيني بالقاهرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).