إس.دي.إكس إنرجي تؤكد إجراء محادثات مع بي.بي لشراء أصول بمصر

2018/09/20 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت إس.دي.إكس إنرجي للنفط والغاز التي تركز على شمال إفريقيا، اليوم الخميس، أنها تجري مناقشات مع بي.بي لشراء مجموعة من الأصول في مصر.

وقالت الشركة المدرجة في لندن إن العملية ستأخذ شكل استحواذ عكسي.

وقالت اس.دي.اكس إنه جرى تعليق التداول على سهمها في بورصة لندن للشركات الصغيرة ايه.آي.ام بأثر فوري وسيظل التداول معلقا لحين نشر وثيقة قبول أو تأكيد الشركة عدم المضي في الصفقة.

وامتنعت متحدثة باسم بي.بي عن التعليق بشأن المحادثات مع إس.دي.إكس.

كانت رويترز قالت في وقت سابق من العام الحالي نقلا عن مصادر مصرفية أن بي.بي تبحث عن مشترين لحصتها في نشاط لها بقطاع النفط والغاز المصري عمره 50 عاما وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار.

ولم يتبين حتى الآن الأصول التي تجري إس.دي.إكس محادثات بشأنها مع بي.بي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة سوكو انترناشونال للتنقيب عن النفط والغاز أنها وقعت اتفاقا لشراء شركة ميرلون الفيوم للبترول الخاصة مقابل نحو 215 مليون دولار.



وتملك ميرلون حقوقا في امتياز الفيوم البري في مصر.

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