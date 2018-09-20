2018/09/20 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد نائب الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، ان حزبه يعمل على تأسيس برنامج متقدم وعصري للحكومة المقبلة في الاقليم.وقال بارزاني في كلمة امام انصار حزبه باربيل ، "البارتي- الحزب الديمقراطي باللغة الكوردية- الجهة الاكثر حرصا على تقدم وتطور كوردستان".واضاف، "قوة البارتي جاءت من الشعب الكوردستاني، من البيشمركة، حزب يعمل للمستقبل بقوة الشباب".وقال ان "اطرافا تحينوا الفرص لانتهاء البارتي وانتظروا مأتمنا والا يبقى الحزب القوة الاولى والاقوى بكوردستان، الا ان شعب كوردستان اجاب بطريقته وكيف تصدرنا نتائج الانتخابات ليس في كوردستان وحدها انما كاثر حزب في العراق تحصلا للمقاعد".

وتابع بارزاني وهو رئيس حكومة كوردستان، "ما انجز في الاقليم لم يحصل حتى بعديد من الدول المحيطة في المنطقة، وكل ذلك تم بتخطيط الحزب الديمقراطي الذي يعمل على المزيد في المرحلة المقبلة".

وقال، "البارتي هو من اجبر الخصوم الجلوس حول طاولة الحوار. وهو ايضا احبط جميع المحاولات لتركيع كوردستان".

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