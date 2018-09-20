2018/09/20 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي الطلبة تقرر توفير حافلات لنقل الجمهور الى اربيل لدعم الفريق قي مباراة الدور الثاني ضمن دوري الكرة امام اربيل يوم الأحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/09/20 | 17:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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