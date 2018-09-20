English | كوردى


ادارة نادي الطلبة تقرر توفير حافلات لنقل الجمهور الى اربيل لدعم الفريق قي مباراة الدور الثاني ضمن دوري الكرة امام اربيل يوم الأحد المقبل
2018/09/20 | 17:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ادارة نادي الطلبة تقرر توفير حافلات لنقل الجمهور الى اربيل لدعم الفريق قي مباراة الدور الثاني ضمن دوري الكرة امام اربيل يوم الأحد المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/09/20 | 17:52.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة نادي الطلبة تقرر توفير حافلات لنقل الجمهور الى اربيل لدعم الفريق قي مباراة الدور الثاني ضمن دوري الكرة امام اربيل يوم الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة نادي الطلبة تقرر توفير حافلات لنقل الجمهور الى اربيل لدعم الفريق قي مباراة الدور الثاني ضمن دوري الكرة امام اربيل يوم الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).


كامل التفاصيل في: الرياضة الان ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ نادي القوة الجوية ينفي إيقاف الصرف المالي من وزارة الدفاع
⋙ مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين بحادث سير شرقي الرمادي
⋙ بالوثيقة.. الدفاع تشمل ضباط الجيش السابق بالتقاعد
⋙ تتويج شباب ايران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية
⋙ نادي القوة الجوية ينفي ايقاف الصرف المالي من وزارة الدفاع
بالفيديو والصور
⋙ ظروف قاهرة تمنع طائرة من الهبوط في لحظات مرعبة! (فيديو)
⋙ فيديو| محلل اقتصادي يكشف لـ«الغد» حقيقة انهيار الليرة اللبنانية وإفلاس البلاد
⋙ بالصور:الناصرية تحيي ذكرى عاشوراء بعرض تشابيه لواقعة الطف
الأكثر شيوعا