نجم ايطالي يقرر اعتزال كرة القدم والعمل كمدرب

2018/09/20 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصل المهاجم المخضرم على دورة في التدريب في مقر الاتحاد الإيطالي لكرة اقدم لكي يصبح مدرباً ، وهو بالتالي يفكر في لعب موسمه الأخير كلاعب ومن ثم العمل بعد ذلك في مجال التدريب.وقالت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” أن جيلاردينو لديه عرض على الطاولة من فريق برو بياتشينزا الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي ، لكن هذا العمل مرتبط باعتزاله حسب الصحيفة.وسجل جيلاردينو 188 هدفاً في مسيرته في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، مما جعله متقدماً على جابرييل باتيستوتا ، لكنه يتساوى بالأهداف مع المخضرم أليساندرو دل بييرو وبيبي سينيوري.ولعب ألبرتو جيلاردينو مع العديد من الأندية الإيطالية مثل بياتشينزا، فيرونا، بارما، ميلان، فيورنتينا، جنوى وبولونيا ، في حين إنه حصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع الروسونيري في عام 2007.ولعل أعظم إنجاز للمهاجم ألبرتو جيلاردينو هو الحصول على لقب كأس العالم 2006 التي أقيمت في ألمانيا ، وقد سجل مع خلال مشواره الاحترافي مع منتخب إيطاليا 19 هدفاً في 60 مباراة دولية.انتهى

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