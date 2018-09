2018/09/20 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters © Fabrizio Bensch

رياح عاتية تمنع طائرة إيرلندية من الهبوط في لحظات مرعبة!

تُظهر لقطات مرعبة لحظة اضطرار طائرة Ryanair لإلغاء الهبوط قبل لحظات من ملامسة الأرض، وسط رياح بقوة 90 ميلا في الساعة في مطار دبلن، إيرلندا.

وتم تصوير الطائرة القادمة من بروكسل، وهي تتمايل من جانب إلى آخر عند اقترابها من المدرج، حيث ثبتت فجأة وطارت مرة أخرة نحو السماء.

وقالت المسافرة كريستين جونغبر، في منشور على تويتر، إنها "أسوأ رحلة طيران" في حياتها.



وأوضحت أن الركاب الآخرين كانوا يصرخون ويبكون أثناء محاولة هبوط الطائرة، ولكنها أثنت على الطيارين الذين نجحوا في محاولة الهبوط الثانية.

وقالت شركة Ryanair في بيان صادر إن الطائرة "واجهت روتينا متوقعا بسبب الرياح العاتية قبل أن تهبط بشكل طبيعي".

يذكر أن إيرلندا شهدت ظروفا مناخية قاسية ناجمة عن العاصفة "علي"، حيث ألغيت عشرات الرحلات من وإلى مطار دبلن، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الرحلات البحرية الإيرلندية، نظرا للظروف الجوية السيئة.

With many planes struggling to land today at Dublin Airport in #StormAli serious kudos to the @Ryanair pilots on the flight from BXL.



2 attempts, white knuckles but we got there 🙌

— Lorraine Higgins (@LorHiggins) 19 сентября 2018 г.

كما لقيت امرأة في غرب البلاد مصرعها، بعد أن تعرضت المقصورة التي كانت داخلها إلى حادث أثناء العاصفة، بينما توفي شخص آخر في إيرلندا الشمالية، بسبب سقوط شجرة نتيجة العاصفة.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظروف قاهرة تمنع طائرة من الهبوط في لحظات مرعبة! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظروف قاهرة تمنع طائرة من الهبوط في لحظات مرعبة! (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).