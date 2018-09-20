باكاماني: لم أفشل مع الأهلي.. وأرغب في الاحتراف الأوروبي

2018/09/20 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر تحدث الجنوب إفريقي باكاماني، لاعب الأهلي السابق وصن صنداونز الحالي، عن فترته مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه كان يرغب أن تكون فترة انتقالية في مسيرته.

ورحل باكاماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى الفريق الجنوب إفريقي، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين برحيل الجناح الذي لم يشارك بصفقة أساسية في الأهلي.

وقال باكاماني في تصريحات صحفية: "تجربتي مع الأهلي لم تفشل كما قال البعض، ولكن هناك بعض الظروف التي منعنتي من الانسجام مع الفريق".



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وأضاف: "بدايتي مع صنداونز، هي مرحلة جديدة في مسيرتي، وهذا الوقت هو موعد البدء من جديد وتقديم مستويات أفضل".

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واختتم باكا تصريحاته قائلًا: "كنت أتمنى أن أشارك بشكل أكبر مع الأهلي لإخراج ما لدي من مميزات، ولكن الأن أنا مع صنداونز وأرغب في الحصول على فرصة للاحتراف في أوروبا".

وشارك باكاماني في 15 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات تمكن من إحراز هدف واحد فقط، وصنع 5 أخرين خلال 752 دقيقة.

كلنا نمتلك هذا الصديق 😂( 🎥 : IGskiller) pic.twitter.com/pv6yT0PEw6

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018

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