الأهلي يجري تعديلًا في عقد إسلام محارب

2018/09/20 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر وافق مسئولو النادي الأهلي، على إجراء تعديلًا في عقد إسلام محارب، صانع ألعاب الفريق، وذلك من أجل الاستمرار داخل صفوفه.

إسلام محارب انتقل لصفوف النادي الأهلي، قادمًا من فريق نادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2017.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي وافق على رفع قيم عقد إسلام محارب إلى 4 ملايين جنيه في الموسم، بداية من الموسم الحالي، بدلًا من 2 مليون و 750 ألف جنيه.

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— جول مصر (@goaleg) September 20, 2018إسلام محارب اتفق مع مسئولي الأهلي على تقاضي 2 مليون و 750 ألف جنيه في الموسم الأول، على أن ترتفع إلى 4 ملايين جنيه حال الوصول لنسبة المشاركة المطلوبة.

وبعدما وصل إسلام محارب لنسبة المشاركة مع المارد الأحمر، طلب بتعديل عقده بناءًا على الاتفاق السابق، ليتم الموافقة على طلبه وتعديل العقد.

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إسلام محارب يقدم أداء رائع مع الأهلي حاليًا، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا على المستوى الهجومي بالفريق.





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