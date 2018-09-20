العتبة الحسينية تعلن نجاح مراسم زيارة عاشوراء وركضة طويريج

2018/09/20 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن معاون رئيس قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية المقدسة، قاسم مصلح، اليوم الخميس، مشاركة (١٢٠٠٠) منتسب ومتطوع في إنجاح مراسيم زيارة العاشر من محرم الحرام وموكب ركضة طوريج.

وقال مصلح، في بيان ان "بمشاركة أكثر من (٥٠٠٠) متطوع و (٧٠٠٠) منتسب تم إنجاح زيارة العاشر من محرم الحرام من خلال تفويج الزائرين داخل العتبة المطهرة مع مراعاة الإعداد الكبيرة للزائرين و توفير الممرات السالكة للزائرين".

وأضاف أن "عملية السيطرة على موكب عزاء ركضة طوريج من أصعب المهام التي انيطت بالمتطوعين والمنتسبين لغرض عدم حصول التدافع في الأماكن الضيقة و العمل على تسير التجمعات البشرية".

وأشار مصلح الى ان "الإنتهاء من المهمة بنجاح دون حصول أي حالة إصابة بالرغم من الآلاف من الزائرين المشاركين في عزاء ركضة طوريج".



انتهى/م.

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