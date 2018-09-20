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هل يكون برهم صالح رئيسا للعراق
2018/09/20 | 17:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أربيل (العراق) – أعلن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الأربعاء، ترشيحه برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني

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