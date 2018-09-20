2018/09/20 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

أكد النائب عن تحالف البناء عامر الفايز ، الخميس، ان شخصية رئيس الوزراء ستكون مستقلة وتحظى بدعم سائرون والفتح.

وقال الفايز في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “البناء لم يطرح مرشحا حتى ألان لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد انسحاب هادي العامري من الترشيح بشكل رسمي”، لافتا إلى إن “شخصية رئيس الوزراء القادمة ستكون مستقلة وستحظى بدعم البناء والإصلاح”.

وأضاف إن “حظوظ حزب الدعوة الإسلامية قليلة في الحصول على رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة”، مبينا إن “عادل عبد المهدي يحظى ألان بنوع من المقبولية لدى البناء والإصلاح في الوقت الحالي”.

وتابع إن “شخصية رئيس الوزراء سيتم اختيارها وفق ما دعت إليه المرجعية الدينية والبرنامج الحكومي للبناء والإصلاح”.

وكان النائب عن ائتلاف سائرون صباح طلوبي قد أكد, أمس الأربعاء, أن منصب رئاسة الوزراء لم يحسم لغاية الآن, محذّراً من ترشيح شخصيات غير كفوءة للمناصب الوزارية.انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفايز: شخصية رئيس الوزراء ستكون مستقلة وتحظى بدعم البناء والإصلاح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفايز: شخصية رئيس الوزراء ستكون مستقلة وتحظى بدعم البناء والإصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).