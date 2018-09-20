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شرطة كربلاء تعلن نجاح الخطة الامنية لزيارة عاشوراء
2018/09/20 | 18:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كربلاء المقدسة- واع 

اعلن قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني، نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام بجهود استثنائية من قبل القوات الامنية كافة.

واضاف في مؤتمر صحفي عقد داخل مبنى قيادة العمليات وبحضور قائد عمليات الفرات الأوسط، أن “النجاح الأمني لم يأتي من فراغ بل جاء نتيجة التعب والجهد والمؤتمرات التي تم عقدها سواء من الأجهزة الامنية او باقي الجهات الاخرى التي شاركت في الخطة الموضوعة”.

وتابع ان  “الخطة الامنية قائمة لغاية ١٥ من محرم تحسبًا لأي تهديد قد يحصل من قبل قوى الشر والظلام لاسامح الله”، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الأجهزة الامنية وقيادة عمليات الفرات الأوسط وطيران الجيش لما بذلوه من جهد متواصل طيلة ايّام زيارة عاشوراء.

ولفت الى انه “كان هناك تنسيق عمل متواصل مابين العتبتين المقدستين وقيادة الشرطة واصحاب المواكب ولا توجد اَي مشاكل حيث انتهت مراسيم الزيارة دون اَي خرق أمني”.

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