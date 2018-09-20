رياضي عالمي يخضع لسلسلة من الاختبارات الطبية في دبي

2018/09/20 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..زار الرياضي العالمي سيرجي بيرلاكوف، الذي يعد الرياضي الوحيد في العالم الذي شارك في أولمبياد المعاقين وهو مبتور القدمين واليدين، عيادة نانو إم بدبي مؤخراً للخضوع لسلسلة من الاختبارات الطبية.



وتعد هذه العيادة الأولى من نوعها في العالم على مستوى الطب الرياضي نظراً لما تضمه من مجموعة من الأجهزة الطبية الأكثر تطوراً بالعالم في هذا المجال.

وقال كاران ريخي، نائب رئيس العمليات في الإمارات للرعاية الصحية ، التي تعمل تحت مظلة شركة الإمارات للرعاية الصحية وتقع في منطقة نخلة جميرا بدبي: “إن بطلًا ملهمًا مثل سيرجي يثبت أنه بإمكانك فعل أي شيء تضعه في ذهنك.



لقد اجتاز على نحو رائع اختباراتنا في عيادة نانو إم، وذلك على الرغم من أن تلك الاختبارات تنطوي على صعوبة كبيرة في بعض الأحيان لأنها تهدف إلى اختبار قدرتك على التحمل.



لقد كان من المثير للإعجاب بالفعل أن نرى شخصاً يعيش أفضل حياة ممكنة مثل أي شخص آخر بل ويتفوق أداؤه البدني على أناس كثيرين على الرغم من فقدانه لأطرافه الأربعة”.

بدوره قال بيرلاكوف: “أنا دائماً أفعل ما أحب وما أستطيع، وأبذل قصارى جهدي وأفعل قدر استطاعتي.



كلمة المستحيل ليست بين مفرداتي.



لقد تأثرت كثيراً بالمرافق العالية التقنية في عيادة نانو إم.



شعرت أنني كنت في الفضاء الخارجي! وبمجرد عودتي فإنني سأخبر المعنيين بأولمبياد المعاقين بالقدارت الطبية الخارقة في نانو إم، ومدى الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها جميع الرياضيين من خلالها، سواءً كانوا مشاركين في أولمبياد المعاقين أم لا”.

وقام بيرلاكوف بجولة في المنشأة الطبية، وخضع لسلسلة من الاختبارات في عيادة نانو إم، بما في ذلك اختبار القلب والأيض لقياس قدرة جهازه التنفسي من خلال مجموعة من التمارين المحاكية للمشي والجري عبار جهاز سير المشي، واختبار على “BodPod”وهو عبارة عن آلة محاكاة لقياس تكوين جسم الرياضي بالنسبة لعمره وطوله ووزنه.



كما شارك في تحليل غيت، حيث أظهر مهاراته القتالية في رياضة الكاراتيه والتي كانت بالفعل مثيرة للإعجاب في إطار اختبار محاكاة لقياس تحركاته.

وبيرلاكوف هو الرياضي الوحيد الذي بترت أطرافه الأربعة وأكمل ماراثوناً لمسافة 42 كم و195 متراً في إنجاز فريد من نوعه دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



ويمكن لبيرلاكوف أيضاً أن يطير عبر طائرة شراعية، وكذلك يمكنه قيادة يخت، وهو مشارك ومنظم لسباق تاغونروغ لركوب الدراجات في موسكو، كما أنه بطل في ألعاب القوى والسباحة (أكثر من 40 مرة)، وبطل سباقات المضمار والميدان، والسباحة، والرماية وفاز بعدد من بمسابقات الترياتلون الدولية، وبطل العالم في الكاراتيه، وحاصل على الحزام الأسود، ويحمل لقب “رجل الكوكب”، كما يحمل الرقم القياسي في ماراثون نيويورك.

* المصدر: “ايتوس واير“

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