الحلبوسي والسفير الاردني يبحثان تطورات الاوضاع السياسية والعلاقات بين البلدين

2018/09/20 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع السفير الاردني لدى العراق، تطورات الوضع السياسي والاقليمي.

وذكر مكتب الحلبوسي في بيان تلقت وكالة الرأي العام / بونا نيوز / نسخة منه، ان "الحلبوسي استقبل السفير الاردني لدى العراق منتصر الزعبي، لبحث مجمل تطورات الوضع السياسي والاقليمي فضلاً هن العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين خصوصا في المجالات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية".

وثمن الحلبوسي بحسب البيان "مواقف المملكة الاردنية الهاشمية الداعمة والمساندة للعراق في مواجهة التحديات القائمة".

من جانبه هنأ الزعبي، استلام الحلبوسي منصب رئيس البرلمان"، مؤكدا ان "ما يمتلكه الحلبوسي من قدرة ومؤهلات سينعكس ايجاباً على اداء السلطة التشريعية ودورها المتميز خلال المرحلة المقبلة".

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