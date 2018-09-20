/موازين نيوز/تنشر السيرة الذاتية للمرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية سردار عبدالله

2018/09/20 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر/موازين نيوز/ السيرة الذاتية للمرشح المستقل لمنصب رئيس الجمهورية سردار عبدالله والتي قدمها الى مجلس النواب.

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