سائرون يتهم السفير البريطاني بالتدخل بالشأن العراقي وتجاوز عمله الدبلوماسي

2018/09/20 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن تحالف سائرون حمد الله الركابي، الخميس، السفير البريطاني في بغداد، بالتدخل في الشأن العراقي وتجاوز عمله الدبلوماسي.

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