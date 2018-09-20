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سائرون يتهم السفير البريطاني بالتدخل بالشأن العراقي وتجاوز عمله الدبلوماسي
2018/09/20 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهم النائب عن تحالف سائرون حمد الله الركابي، الخميس، السفير البريطاني في بغداد، بالتدخل في الشأن العراقي وتجاوز عمله الدبلوماسي.

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