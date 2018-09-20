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البارزاني: سنتواجد بقوة في بغداد ونؤسس لعلاقات جديدة مع الحكومة الجديدة
2018/09/20 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الخميس، أن الوقت قد حان للتواجد بقوة في بغداد، لافتا الى ضرورة التاسيس لعلاقات حسنة مع الحكومة الاتحادية المقبلة.

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