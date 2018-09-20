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بالصور:الناصرية تحيي ذكرى عاشوراء بعرض تشابيه لواقعة الطف
2018/09/20 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

نظم اليوم موكب ائمة البقيع في الناصرية عرض تشابيه لواقعة الطف في العاشر من المحرم الحرام .

شبكة اخبار الناصرية:نظم اليوم موكب ائمة البقيع في الناصرية عرض تشابيه لواقعة الطف في العاشر من المحرم الحرام .  

www.nasiriyah.org/ara/sites/default/files/dsc_1000-web

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