الحشد الشعبي والجيش العراقي يقتل عدداً من

2018/09/20 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معاون قائد عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار سعدي ناصر التميمي في تصريح صحفي ان قوة مشتركة من عمليات الحشد لقاطع غرب الأنبار وبغطاء جوي من طيران الجيش شرعت بعملية نوعية في صحراء الأنبار الغربية المحاذية للحدود العراقية السورية ، وتمكنت من قتل سبعة "دواعش" بينهم ما يسمى بـ"القيادي في العصابات الإجرامية الإرهابي المدعو "ابو عائشة الكربولي".وأضاف التميمي ان العملية شهدت تدمير ثلاث مضافات كانت تعد مركز لإعادة خلايا "داعش" والعثور على أسلحة وعبوات واحزمة ناسفة.انتهىم .

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