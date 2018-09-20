تونس.. 400 فنان تشكيلي في افتتاح أيام قرطاج للفن المعاصر

2018/09/20 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلافتتحت فعاليات الدورة التأسيسية لأيام قرطاج للفن المعاصر بمدينة الثقافة بالعاصمة تونس، مساء الأربعاء، بمشاركة أكثر من 400 فنان تشكيلي و700 عمل فني من تونس و8 بلدان أجنبية.وتتوزع فعاليات هذه الدورة التي تتواصل حتى 23 سبتمبر/أيلول الجاري، بين المعارض الخاصة ومدينة الثقافة، وتمّ خلال حفل الافتتاح تدشين 17 جناحاً ورواقاً من بينهم 9 أروقة تونسية و8 أجنبية.وقالت مديرة المهرجان فاتن شوبة، في تصريح صحفي، إن "هذا المهرجان يعتبر فرصة لتجميع أكبر عدد ممكن من الفنانين التشكيليين من المدارس الفنية المختلفة".واعتبرت أن المهرجان قد حقق حلماً كبيراً لطالما انتظره الفنانون التشكيليون التونسيون باعتباره مولوداً جديداً يدعم الفن المعاصر ويُحفز الفنانين على العطاء أكثر فأكثر.وتابعت أنه سيتم خلال حفل الاختتام توزيع 3 جوائز متمثلة في جائزة المبدعين الشبان وجائزة النقد الفني وجائزة أيام قرطاج الجهوية للفن المعاصر.وتقدر ميزانية المهرجان الذي من المنتظر أن يكون سنوياً بحوالي 500 ألف دينار (180 ألف دولار).وتستضيف الدورة الأولى للمهرجان مجموعة من الضيوف من 8 بلدان أجنبية هي السويد، النمسا، موريتانيا، سوريا، المغرب، الجزائر، فلسطين، وتركيا.

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