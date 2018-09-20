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استقرار مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بعكس التوقعات
2018/09/20 | 18:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: استقرت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي، بعكس توقعات المحللين بارتفاعها بعد هبوط دام لـ4 أشهر.

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