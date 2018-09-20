ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو تتراجع خلال سبتمبر

2018/09/20 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو وفي دول الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر الجاري.

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