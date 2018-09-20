الحوثي يؤكد دعم المقاومة ضد الكيان الصهيوني

2018/09/20 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي اليوم الخميس ثبات الحركة على الموقف المبدئي والايماني تجاه قضايا الامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معلنا دعم انصار الله للمقاومة ضد الكيان الصهيوني.

وشدد الحوثي في كلمة خلال مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام بيوم عاشوراء على صرورة التضامن مع كل المظلومين ومن بينهم المظلومين في البحرين والفلسطين.

واضاف : اننا معنيون اليوم ببذل كل جهد على كافة الصعد في مواجهة العدوان، مخاطبا قوى العدوان: لن نتراجع ابداً ولن نستسلم نهائياً.

ودعا قائد حركة انصار الله الى النفير العام والتحرك نحو الجبهات في الساحل الغربي والحدود وغيرهما.

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