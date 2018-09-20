ترمب يطالب دول الأوبك بخفض أسعار النفط

2018/09/20 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة الأوبك الى خفض أسعار النفط في السوق العالمية.

وطالب ترمب في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية في موقع تويتر، الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط والواقعة في الشرق الأوسط على وجه الخصوص بخفض الأسعار فورا، مضيفا ما نصه ” ان الولايات المتحدة توفر الحماية للشرق الأوسط الذي لن يكون آمنا بدوننا لفترة طويلة، ومع ذلك تواصل تلك الدول رفع الأسعار”.

وجاءت تصريحات ترمب قبل ثلاثة أيام فقط من الاجتماع المشترك لمنظمة الأوبك في الجزائر، مع المنتجين المستقلين المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج.

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