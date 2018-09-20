إلغاء نزال للسوري شار بطل رابطة الملاكمة العالمية أمام نظيره الأمريكي

2018/09/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يتمكن بطل الوزن الثقيل مانويل شار من الدفاع عن لقب رابطة الملاكمة العالمية الأسبوع المقبل ضد المتحدي الأمريكي فريس أوكيندو بعدما قال وكيل أعماله، اليوم الخميس، إن الملاكم السوري خضع لاختبار "مثير للشك" كشف عن منشطات تسبب في إلغاء النزال.

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