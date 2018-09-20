2018/09/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الرياضة الروسي، بافل كولوبكوف، اليوم الخميس، أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) قيمت عاليا هذا المجهود الضخم الذي بذلته روسيا في مجال إصلاح النظام الوطني لمكافحة المنشطات.

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