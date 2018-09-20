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نتنياهو: هناك أهمية كبيرة للتنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا في سوريا
2018/09/20 | 19:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك أهمية كبيرة للتنسيق الأمني بين إسرائيل وروسيا في سوريا.

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