2018/09/20 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني،الخميس، انه سيعلن اسم مرشحه لرئاسة العراق خلال الاسبوع القادم.

وتشبث الديمقراطي الكوردستاني بحقه في الرئاسة بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من أيار مايو، رغم إعلان ثاني أكبر أحزاب كوردستان عن مرشحه للمنصب.

وأعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني في وقت سابق من امس الاربعاء عن ترشيح برهم صالح لرئاسة العراق.

ورغم تمسك "الديمقراطي" بهذا الاستحقاق إلا أنه ابدى عدم ممانعته أن يتولى المنصب مرشح يتفق عليه الحزبان الرئيسيان.

وقال المتحدث باسم "الديمقراطي" محمود محمد لكوردستان 24 "كنا نتمنى أن نتفق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني بهذا الخصوص".

وتابع "هذا الاستحقاق ملك لشعب كوردستان والقرار عائد له وليس ملكا للاتحاد الوطني الكوردستاني وينبغي أن يكون من حصة حزبنا في هذه الدورة".

وشغل منصب الرئاسة العراقية قيادات في الاتحاد الوطني منذ عام 2005.

واشار محمد الى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيقوم بتقديم اسم مرشحه لمنصب رئاسة العراق الاسبوع المقبل.

وبموجب عرف غير رسمي لتقاسم السلطة في العراق فإن رئاسة العراق من نصيب الكورد ورئاسة الوزراء من نصيب الشيعة أما رئاسة البرلمان فللسنة.

وأعلن البرلمان العراقي في بيان عن فتح الباب الترشيح للمنصب لانتخاب رئيس جديد في موعد اقصاه يوم 2 تشرين الأول اكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بهذا الشأن في 25 من الشهر الجاري لانتخاب رئيس للبلاد يتولى بدوره تكليف مرشح الكتلة التي تمتلك اغلبية نيابية لتشكيل الحكومة.

سوار أحمد

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