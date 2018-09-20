هل سيسحب العبادي ترشيحه من السباق الرئاسي؟

2018/09/20 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، اليوم الخميس، حقيقة توجه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي بسحب ترشيحه من السباق الرئاسي.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، لشفق نيوز، ان "الانباء التي تحدثت عن وجود نية للعبادي بسحب ترشيحه من رئاسة الوزراء، غير صحيحة، فهو ليس لديه اي توجه كهذا اطلاقا".وأكد السنيد ان "العبادي ما زال مرشح ائتلاف النصر لرئاسة الوزراء، وهو المرشح الأوفر حظاً للحصول على هذا المنصب"، مبينا ان "هناك رسائل وصلت من جهات سياسية تؤكد دعمها للعبادي لولاية ثانية، دون الكشف عن تلك الجهات".ويتحدث قادة في التيارات السياسية الشيعية أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصبح خارج بورصة الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، حيث إن توليه ولاية ثانية بات أمرا مستبعدا، وذلك بعد تفاهمات واسعة جرت بين التحالفات الكبيرة، على رأسها ائتلاف سائرون الذي يقوده رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر وقائمة الفتح، الذي يقوده هادي العامري إضافة إلى رد واضح وصريح من المرجعية العليا للشيعة في النجف المتمثلة في علي السيستاني بعدم منحه فرصة لمن تسلم السلطة في السنوات السابقة.

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