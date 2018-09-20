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رسميا: يويفا يفتح تحقيقا في واقعة طرد كريستيانو رونالدو
2018/09/20 | 19:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أنه فتح تحقيقا حول البطاقة الحمراء التي حصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، خلال مواجهة فالنسيا بدوري الأبطال، أمس الأربعاء.وتلقى رونالدو البطاقة الحمراء في الدقيقة 29 من المباراة، حيث أظهرت الإعادة التليفزيونية احتكاك اللاعب مع جيسون موريلو مدافع الخفافيش، وبدا البرتغالي مذهولا حين أشهر الحكم الألماني فيليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه.وأشار البيان الرسمي من يويفا، إلى أن القرار في هذا الملف سيصدر في 27 سبتمبر الجاري.وأفادت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، بأن يوفنتوس سيستأنف ضد البطاقة، ولكن إلغاء القرار سيكون صعبا، حيث سيتعين على مسؤولي السيدة العجوز إثبات وجود خطأ واضح في قرار الحكم

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