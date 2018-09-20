قائد شرطة كربلاء يعلن استمرار الخطة الأمنية الى الثلاثاء المقبل

2018/09/20 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني نجاح الخطة الامنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام بجهود استثنائية من قبل القوات الامنية كافة.وقال زويني في مؤتمر صحفي عقد داخل مبنى قيادة العمليات وبحضور قائد عمليات الفرات الأوسط أن "النجاح الأمني لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة التعب والجهد والمؤتمرات التي تم عقدها سواء من الأجهزة الامنية او باقي الجهات الاخرى التي شاركت في الخطة الموضوعة".وتابع ان "الخطة الامنية قائمة لغاية ١٥ من محرم تحسباً لأي تهديد قد يحصل من قبل قوى الشر والظلام".وأشاد زويني في الوقت ذاته "بجهود الأجهزة الامنية وقيادة عمليات الفرات الأوسط وطيران الجيش لما بذلوه من جهد متواصل طيلة ايّام زيارة عاشوراء".ولفت الى انه "كان هناك تنسيق عمل متواصل مابين العتبتين المقدستين وقيادة الشرطة واصحاب المواكب ولا توجد أي مشاكل حيث انتهت مراسيم الزيارة دون أي خرق أمني".انتهى

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