مجلس ذي قار : المحافظة بحاجة الى 650 مدرسة للقضاء على المدارس الطينية والدوام المزدوج

2018/09/20 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أعلن مجلس محافظة ذي قار، الخميس، عن حاجة المحافظة الى 650 مدرسة للقضاء على الدوام المزدوج، مبينا ان هناك 96 مدرسة طينية و200 أخرى من الكرفانات وأخرى آيلة للسقوط.

وقال عضو لجنة التربية بمجلس ذي قار شهيد الغالبي لـ/المعلومة/ ان “الواقع التربوي في محافظة ذي قار يرثى له من ناحية البنى التحتية”.

وأضاف انه “لازال هناك 96 مدرسة طينية في القرى والأرياف لمحافظة ذي قار يدرس فيها التلاميذ فضلا عن وجود 200 مدرسة أخرى مابين كرفانات وأخرى خربة آيلة للسقوط”، مشيرا الى ان “هناك مدارس دوام الطلبة فيها ثلاثي ورباعي في مركز المدن مما يسبب ضغطا كبيرا وعدم قدرة الكوادر التدريسية إكمال المناهج التربوية لضيق الوقت”.

وأوضح ان “محافظة ذي قار بحاجة الى 350 مدرسة لتحويل جميع مدارسها الى مدارس ثنائية الدوام والى 650 مدرسة ليكون دوام أحادي والقضاء بشكل نهائي على الدوام المزدوج”.انتهى25و

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