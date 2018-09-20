أجيري يكشف سبب استبعاد عبد الله السعيد من المنتخب

2018/09/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر كشف المكسيكي جونيور أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سبب استبعاد عبد الله السعيد، لاعب فريق أهلي جدة السعودي، من صفوف الفراعنة.

أجيري أعلن عن قائمة محترفي منتخب مصر، والتي تضم 12 لاعبًا وهم "أحمد المحمدي وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح وأحمد حسن (كوكا) وعلي غزال و محمود حسن (تريزيجيه) وعمرو وردة وعمرو طارق وسام مرسي ومحمد عواد وحسين الشحات".

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن أجيري رفض استدعاء عبد الله السعيد، بسبب بعده عن مستواه المعهود مع فريقه أهلي جدة.

خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني يعلن عن قائمة المحترفين بفريقه لمواجهة سوازيلاند: 🇪🇬أحمد المحمديأحمد حجازيمحمد الننيمحمد صلاحأحمد حسن (كوكا)علي غزالمحمود حسن (تريزيجيه)عمرو وردةعمرو طارقسام مرسيمحمد عوادحسين الشحات.



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— جول مصر (@goaleg) September 20, 2018أجيري تابع عبد الله السعيد خلال الفترة الماضية مع فريقه أهلي جدة، وشدد على أنه مازال بعيدًا عن مستواه، وبالتالي استبعده من قائمة محترفي الفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سوازيلاند، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة العاشرة، برصيد 3 نقاط، خلف تونس المتصدر برصيد 6 نقاط.





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