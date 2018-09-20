ملامح تشكيل الترجي والنجم - ظهور عمرو مرعي والشيخاوي

2018/09/20 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن ملامح تشكيلي الترجي والنجم، في المباراة المقرر لها غدًا في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الترجي استطاع الفوز في ذهاب ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، على الملعب الأوليمبي برادس.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الصريح" التونسية، أن خالد بن يحيى المدير الفني للترجي التونسي ينوي الدفاع بغازي عبدالرازق في الدفاع حيث كان تغيب في مباراة الذهاب.



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وأشارت الصحيفة أن شهاب الليلي مدرب النجم الساحلي ينوي الدفع بعمرو مرعي بجانب أمين الشرميطي في هجوم الفريق.

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وأكدت التقارير أن من المحتمل أن يظهر ياسين الشيخاوي مع النجم بالشوط الثاني بنسبة كبيرة، بعد عودته مرة أخرى للدوري التونسي.

ويسعى الترجي التونسي للحفاظ على نتيجة الذهاب والتأهل إلى نصف النهائي على حساب مواطنه النجم، لأخذ خطوة جديدة نحو لقب دوري الأبطال.

بتقييم @ChampionsLeague بطل العالم بول بوجبا هو افضل لاعب في الجولة الأولى من دوري الأبطال 🔴🥇#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/iBcstz7J9L

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2018

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