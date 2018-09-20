الحلبوسي للسفير الأردني: نثمن مواقف المملكة الداعمة والمساندة للعراق

2018/09/20 | 19:36

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أشاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة والمساندة للعراق في مواجهة التحديات المقبلة

جاء ذلك خلال استقباله سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي، حيث بحث الجانبان مجمل تطورات الوضع السياسي والاقليمي، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين خصوصا في المجالات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية.

من جهته قدم الزعبي تهنئته للحلبوسي بانتخابه كرئيس لمجلس النواب، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما يمتلكه الحلبوسي من قدرات ومؤهلات سينعكس ايجابا على اداء السلطة التشريعية في العراق ودورها المتميز خلال المرحلة المقبلة.

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