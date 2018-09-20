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سائرون يقدم تواقيعاً لرئاسة مجلس النواب لاختيار نائب واحد فقط لرئيسي الوزراء والجمهورية
2018/09/20 | 19:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سائرون يقدم تواقيعاً لرئاسة مجلس النواب لاختيار نائب واحد فقط لرئيسي الوزراء والجمهورية

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