2018/09/20 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون يقدم تواقيعاً لرئاسة مجلس النواب لاختيار نائب واحد فقط لرئيسي الوزراء والجمهورية

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